Ahlat'ta 41 bitki ve ağaç türü ilk kez yetiştirildi - Haberler

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Ahlat'ta 41 bitki ve ağaç türü ilk kez yetiştirildi

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat'ta 41 bitki ve ağaç türü ilk kez yetiştirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde botanik çeşitliliği zenginleştirmek için 41 bitki ve ağaç türü ilk kez yetiştirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde botanik çeşitliliği zenginleştirmek için 41 bitki ve ağaç türü ilk kez yetiştirildi.

İlçedeki özel bir alanda ve 1071 Millet Bahçesi'nde yetiştirilen türleri inceleyen Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilçenin çehresini değiştirecek yeni bitki ve ağaç türlerinin deneme ekimlerinden olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Ters söğüt, biberiye, kırmızı yapraklı akçaağaç, gaura, mavi atlas sediri, acem borusu, altuni yapraklı himalaya sediri, filbahri, kartopu, açelya, lale ağacı, yavşan otu gibi türleri yetiştirdiklerini dile getiren Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat'ımızda yeni yetiştirdiğimiz 41 yeni çeşit bitki ve ağaç türleri topraklarımızı daha kıymetli hale getiriyoruz. Bu yeni bitki ile ağaç türlerini park ve bahçelerimizde yetiştirerek Ahlat'ta harika renkler ve harika kokular oluşmasına imkan sağlamak için çalışmalar yürüteceğiz."

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Abdulalim Mümtaz Çoban Bitlis Güncel Haberler

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