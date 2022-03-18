Ahlat'ta "üç aylar berata geldim" konulu konferans

Bitlis'in Ahlat ilçesine "üç aylar berata geldim" konulu konferans düzenlendi.

Ahlat Belediyesince Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, ilahilerin seslendirilmesi ve sema gösterisiyle başladı.

Kadınların ilgi gösterdiği programda İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, üç aylar ile ilgili bilgiler aktardı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçede kadınlara yönelik önemli aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

Çoban, "Siz değerli hanımefendiler her şeyin en iyisine layıksınız. Bunun için çalışmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin bin yıl önceki başkentinde Mustafa hocamızı ağırlamaktan mutlu olduk. İlmiyle, irfanıyla ve nasihatleriyle milletimize oldukça fayda sağlayan hocamızdan istifade edeceğimiz için son derece memnunuz." dedi.