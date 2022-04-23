Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

AHLAT, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Vakıfbank Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mutluk Özden yaptı.

Özden, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal harbinin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerden oluşan mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi.

Daha sonra program öğrenciler tarafından yapılan çeşitli gösterilerle devam etti.

Ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Ahlat İlçe Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Emniyet Müdürü İsa Coşar, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.