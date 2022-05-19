Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Program, Aşağı Çarşı meydanından, Yukarı Çarşı'ya kadar süren gençlik yürüyüşüyle başladı.

Bayraklarla tören alanına kadar yürüyen gençler, kutlama alanına müzik eşliğinde girdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalarda, öğrenciler şiirler okuyup, gösteri yaptı.

Daha sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama programı halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Talha Yılmaz, kurum amirleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

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