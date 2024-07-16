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Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlar bir araya geldi ve çarşıya kadar yürüdü. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve konuşmalar yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla çarşıya kadar yürüdü.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Batuhan Bingöl, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Milletin hain darbe girişimi karşısında durarak menfur girişimi engellediğini hatırlatan Bingöl, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de konuşma yaptığı programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, slayt gösterimi sunuldu. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Bitlis Ahlat Politika Güncel Haberler

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