Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Haberler

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Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehitlikler ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri

kapsamında, şehitlikler ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bitlis Vali Yardımcısı ve Ahlat Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser ile beraberindekiler, burada şehit yakınları ile sohbet etti.

Daha sonra Ahlat şehitliğine geçen Eser ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, dua etti.

Etkinliklere Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

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