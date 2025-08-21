Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarının daha görkemli yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

Tarihin seyrini değiştiren şanlı zaferin yıl dönümü için Çarho bölgesinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde hummalı bir çalışma yürütüldü.

Üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motiflerinin yer aldığı keçeden yapılmış Han Otağı ile tematik çadırların bulunduğu alan, 22-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak etkinlikler için hazır hale getirildi.

Atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, at binme, ok atma, güreş, el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu millet bahçesi, yurdun dört bir yanından gelen binlerce misafire ev sahipliği yapacak.

Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenen alanda yapılacak etkinliklerle Selçuklu ruhu gelecek nesillere aktarılacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da Ahlat semalarında gösteri yaparak izleyenlere Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşatacak.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta ve daha sonra Malazgirt'te yapılacak etkinliklerle halkın huzurunda olacaklarını söyledi.

Kutlama programında birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığını anlatan Gülmez, şöyle konuştu:

"Halkımıza dolu dolu bir program yaşatmak niyetiyle hazırlıklarımızı tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabinenin de yine buraya iştirakleri söz konusu. 25 Ağustos'ta her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı'mızı ve devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacağız. Tüm memleketimizin insanını ve tüm dünyayı bu coşkuya ortak olmaları için Ahlat'ımıza bekliyoruz."

"Geçen yılın üzerinde bir katılım bekliyoruz"

Alanda bir han, 50 tematik çadır ile yöresel ürün, içecek ve yiyeceklerin yer alacağı 50 dükkanın bulunduğunu belirten Gülmez, güvenlik güçlerine ait teçhizatların da sergileneceğini kaydetti.

Etkinliklere gelen halka okçuluk alanlarında ok atma deneyimi yaşatacaklarını ifade eden Gülmez, şu ifadeleri kullandı:

"Güreş müsabakalarına insanımızın, gençlerimizin katılımını sağlayacağız ve çeşitli gösterilerimiz olacak. Halkımızı bu etkinliklere dahil edeceğiz. Fener alaylarımız başta olmak üzere birçok etkinlikle insanımıza bu coşkuyu yaşatmak için alanda olacağız. Tüm ülkemizi, tüm dünyayı bu coşkuya ortak olmaya bekliyorum. 81 ilimizin tamamı bu alana gelip yörelerine ait ürünleri, el sanatlarını ve halk oyunlarını sergileyecekler, halka buluşturacaklar."

Geçen yıl tarihi bir kalabalıkla 1071 Ahlat-Malazgirt etkinliklerinin organize edildiğini ve akabinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlar Kurulu toplantısının düzenlendiğini hatırlatan Gülmez, "Bu yıl da geçen yılının üzerinde bir katılım bekliyoruz. Aynı şekilde Bakanlar Kurulu toplantısının geleneksel olarak Ahlat'ta yapılmasını umuyoruz." dedi.