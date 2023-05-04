Ahlat Kaymakamı Bingöl, fasulye üretim merkezlerini gezdi

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kuru fasulye üretim ve paketleme tesislerini gezdi.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kuru fasulye üretim ve paketleme tesislerini gezdi.

Son yıllarda ilçede kuru fasulye üretimi ve kurulan paketleme tesislerinin sayısı arttı.

İlçede üretim yapılan 3 firmayı ziyaret eden Bingöl, kuru fasulye eleme ve paketleme tesislerini gezdi.

Bingöl, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışmalarında başarı diledi.

Kaymakam Bingöl'e, Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin de eşlik etti.