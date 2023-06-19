Ahlat Belediye Başkanı: Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkması ilçede heyecan yarattı

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ilçede heyecan yarattığını belirtti. Çoban, Ahlat'ın kadim tarihiyle önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, il olması için talepte bulundu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ilçede heyecan yarattığını belirtti.

Çoban, gazetecilere, ülkenin, yeni yüzyılda çok önemli bir hamle gerçekleştirdiğini söyledi.

Ahlat'ın, kadim tarihiyle önemli bir merkez olduğunu ifade eden Çoban, "Tarihi ve kültürel mirasımızın bulunduğu yer. Bin yıl önce Sultan Alparslan'la başlayan sürecimiz inşallah bizden sonraki nesillere de en güzel şekilde kavuşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm kabineye Ahlat'a katkılarından dolayı şükranlarımı iletiyorum. Ahlatlılar büyük bir heyecan içindeler. Yeni yüzyılımıza, yeni heyecanla Ahlat çok ciddi katkı sunacaktır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mahmut Akbaş ise "Ahlat'ın il olmasını bekliyoruz. İlçemizin geçmişteki ihtişamlı günlerine kavuşabilmesi için devlet büyüklerimizden Ahlat'ın il yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Haziran'da MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." değerlendirmesinde bulunmuştu.