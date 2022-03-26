Ahıska Türkü kadınlar savaş bölgesinde bıraktıkları eş ve çocukları için gözyaşı döktü

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından tahliyeleri süren, eşleri ve 18 yaşından büyük erkek çocuklarını geride bırakmak zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Ahıska Türklerinin yurda getirilmesine devam ediliyor.

Sıcak çatışmaların yaşandığı Nikolayev kentinden çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu Ahıska Türklerini taşıyan 2 otobüsteki 90 kişi Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi. Kafile, İl Göç İdaresi uzmanlarınca karşılandı.

Küçük çocuklarıyla Türkiye'ye gelen Ahıska Türkü kadınlar, savaş bölgesinden çıkmanın sevincini yaşarken diğer yandan eş ve 18 yaşından büyük çocuklarının üzüntüsünü yaşayıp, gözyaşı döktü.

"Aklımız ve kalbimizin yarısı orada"

Züleyha İzatova, AA muhabirine, savaşın başlamasıyla yaşadıkları bölgelerin bombalandığını ve zor günler geçirdiklerini söyledi.

Eşi ve üç çocuğunu geride bıraktığını gözyaşları içinde anlatan İzatova, "Biz gelebildik ama 22, 26 ve 27 yaşında üç oğlum ile eşim geride kaldı. Her yerde savaş var. Rus askerleri tanklar ile gelip her yere bomba atıyor. Çok zor günler geçirdik. Biz gelip canımızı kurtardık ama oğullarımız orada kaldı. Aklımız ve kalbimizin yarısı orada." diye konuştu.

Türkiye'nin Ahıska Türklerine destek verdiğini belirten İzatova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Makbule Emirşeyeva ise geride bıraktıkları yakınları için endişe duyduklarını ifade etti.

Savaşın acı yüzünü gördüklerini belirten Emirşeyeva, "Allah Türkiye'den razı olsun. Bize sahip çıktınız. Orada çok zor şeyler yaşadık. İnşallah savaş bir an önce sona erer ve geride bıraktıklarımıza kavuşuruz." dedi.

Gülistan İzatova da kendilerini ateş hattından çıkaran Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

Patlamalar nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü aktaran İzatova, zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

Sağ salim Türkiye'ye gelebildiklerini aktaran Nigar Çakaliza da geride bıraktıklarının hüznünü yaşadıklarını belirtti.