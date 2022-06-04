Ahıska Türkü kadınlar ana dillerini Türkiye'de öğrenme imkanı buldu - Haberler

Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahliye edilerek aileleriyle Elazığ'daki konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü kadınlara, açılan kurslarda ana dilleri olarak gördükleri Türkçede okuma yazma eğitimi veriliyor.

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Elazığ Valiliği koordinesinde yerleştirildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde devletin sunduğu imkanlarla huzur ve güven içerisinde yaşıyor.

Konaklama merkezinde tüm ihtiyaçları giderilen ve çeşitli sosyal imkanlardan istifade eden Ahıska Türkleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan mesleki ve eğitici kurslardan faydalanıyor. Kadınlar da okuma yazma kurslarına katılarak Türkçe öğreniyor.

"Türkçe öğrendiğimiz için çok mutluyuz"

Kursiyer Nigar Mirseliyeva, 1944 yılında ailesinin Ahıska'dan sürgün edildikten sonra yaklaşık 30 yıl Özbekistan'da yaşadıklarını ancak burada çıkan iç karışıklık nedeniyle tekrar sürgün edildiklerini ve Ukrayna'ya sığınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ukrayna'da savaş nedeniyle yaşadıkları köyü terk etmek zorunda kaldıklarını ve can güvenliklerinin kalmadığı bir anda Türkiye'nin yardım elinin kendilerine uzandığını ifade eden Mirseliyeva, " Türkiye'mizden, devletimizden Allah razı olsun, bize sahip çıktılar. Onlar bizleri sevindirdi, Allah da onları sevindirsin." dedi.

Mirseliyeva, barınma merkezinde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, çeşitli sosyal imkanlar, mesleki ve eğitici kurs imkanları da sunulduğunu kaydetti.

Hayatları sürgünde geçtiği için yaşadıkları ülkelerin dilini öğrenmek zorunda kaldıklarını, bu nedenle anadilleri olarak gördükleri Türkçeyi öğrenme imkanlarının olmadığını anlatan Mirseliyeva, şöyle konuştu:

"Yıllardır biz anadilimizi bilmiyorduk. Televizyon dizilerinden öğrendiğimiz kadarıyla idare ediyorduk. Türkiye'ye geldik. Allah razı olsun bize Türkçe okuma yazma öğrenmemiz için de fırsat verildi. Çok çabuk öğreniyoruz. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Türkçe öğrendiğimiz için çok mutluyuz."

Saniye Tursunova ise 66 yaşında olduğunu, hayatları sürgünde geçtiği için bugüne kadar gülmeyen yüzlerini Türkiye devletinin kendilerine sahip çıkarak güldürdüğünü kaydetti.

Türkiye'yi anavatanları, Türkçeyi de ana dilleri olarak gördüklerini vurgulayan Tursunova, "Ben 66 yaşındayım bugüne kadar anadilimde yazmadım, okumadım. Türkiye'ye geldik, Allah'a çok şükür bize burada anadilimizi öğretiyorlar. Türkçe okuma yazmayı öğreniyoruz, çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ruhize Karacayva da sürgün hayatına maruz kaldıkları için ailesinin kendisini 5. sınıfa kadar okutabildiğini aktararak, içinde hep Türkçe öğrenme sevdasının bulunduğunu dile getirdi.

Karacayva, "Allah'a çok şükür Türkiye devleti bize bu imkanı da sağladı." dedi.

"Anadillerini öğrenirken çok hızlı yol kat ediyorlar"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Ahıska Türklerinin Elazığ'a getirilmesinin planlandığı andan itibaren müdürlük olarak çalışmalara başladıklarını ve onların gelişiyle birlikte ihtiyaçları doğrultusunda başta öğrencilerin uzaktan eğitimi olmak üzere Halk Eğitim Merkezinin de desteğiyle çeşitli sosyal, kültürel, mesleki ve eğitici kurs imkanları sunduklarını belirtti.

Çalışma kapsamında Ahıska Türkü kadınlarının da isteği üzerine Türkçe okuma yazma kursları açtıkları aktaran Yiğit, şöyle devam etti:

"Burası soydaşlarımızın ana dillerini, Türkçeyi öğrenmeleri için de bir fırsat oldu. Yapmış olduğumuz çalışma kapsamında 20 kişilik sınıflar ve gruplar halinde soydaşlarımıza anadillerini öğrenmeleri için daha önce kullandıkları Kiril alfabesinden farklı olarak Latin alfabesiyle yoğunlaştırılmış temel düzeyde okuma yazma eğitimi veriyoruz. Anadillerini öğrenirken çok hızlı yol kat ediyorlar ve heyecanlı bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar. Hızlandırılmış eğitimimiz bittiği anda burada oluşturduğumuz kütüphaneden alacakları kitapları okuyarak eğitim sistemimize adapte olabilecekler."

Yiğit, Ahıskalı kadınların çok rahat bir şekilde Türkçe öğrenmelerinin yaşadıkları ülkelerde sürekli Türk dizilerini izlemelerinden kaynaklandığını anlatarak, bu şekilde Türkçeyi anlayabildiklerini ve belirli bir düzeyde konuşabildiklerini sözlerine ekledi.