Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek

Bu yıl, Ahıska Türkü 1000 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu yıl, Ahıska Türkü 1000 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, "Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında bin ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine, 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title