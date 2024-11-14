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Ahıska Türklerinin Sürgün Edilişinin 80. Yılı Tiflis'te Anıldı

Ahıska Türklerinin Sürgün Edilişinin 80. Yılı Tiflis'te Anıldı
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Ahıska Türkleri ve Türk yetkililer bir araya geldi. DATÜB Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, tarih boyunca yaşanan zorluklara rağmen varlıklarını sürdüklerini vurguladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Tiflis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılı anıldı.

Bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Siyasetçi Sinan Oğan, DATÜB yetkilileri, Gürcistan başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden program için Tiflis'e gelen Ahıska Türkleri, Gürcü siyasetçiler, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Ahıska Türklerinin sürgünüyle ilgili çekilen belgesel davetlilere gösterildi.

Sürgünle ilgili bir serginin de açıldığı salonda konuşan DATÜB Başkanı Kassanov, 80 yıl önce yaşanan sürgünde hayatını kaybeden Ahıska Türklerini rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Dünyanın 9 farklı ülkesinde yaşayan Ahıska Türklerinin temsilcilerinin bugün Tiflis'te bulunduğunu aktaran Kassanov, "80 yıl önce sürgün edilmemize rağmen biz, en önemlisi varlığımızı sürdürdük." dedi.

Dünya genelindeki Ahıskalıların birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam ettiğini kaydeden Kassanov, dünyada bugün yaklaşık 600 bin Ahıska Türkünün yaşadığını söyledi.

Ahıska Türklerinin tarihinde 3 kez sürgün edildiğine işaret eden Kassanov, tüm zorluklara rağmen bugüne kadar geldiklerini ifade etti.

Kassanov, Sovyetler Birliği'nin yönetimi tarafından sürgün edilmeden önce de Gürcü halkıyla birlik içinde yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sovyetler rejimi bizi buradan sürgün etti. Biz Gürcü kardeşlerimizle hep beraber yaşadık ve biz buradan gittiğimizde onlar peşimizden ağladı. Onlar bugün de bizim kardeşimizdir ve biz onlarla beraber hayatımızı sürdüreceğiz. Gürcistan'a da sahip çıkacağız. Gürcistan'ın sorunu bizim sorunumuzdur. Gürcistan'ın iyi günü, bizim de iyi günümüzdür."

Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade eden Kassanov, "Biz 600 bin Ahıska Türkü olarak Gürcistan'a katkımızı sağlamaya hazırız." dedi.

Gürcistan hükümetinden, ülkeye gelip yaşamak isteyen Ahıska Türklerine vatandaşlık verilmesi yönünde desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Kassanov, Gürcistan'da yaşamak konusunda bugün ortada bir engelin olmadığının altını çizdi.

"Bulundukları ülkelerin huzuruna ve refahına katkıda bulunmuşlardır"

Programda konuşan Büyükelçi Orbay da 20. yüzyılın en büyük trajedilerden biri olan Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişinin 80. yılını anmak için Tiflis'te bir araya geldiklerini söyledi.

Orbay, "Ahıska Türkleri bulundukları her yeri, her bölgeyi, sizlerin de bizzat müşahede ettiğiniz üzere imar etmişler, kalkındırmışlar. Bulundukları ülkelerin huzuruna ve refahına katkıda bulunmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu kaydeden Orbay, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve istikrarının Türkiye ve bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Orbay, Ahıska Türklerinin birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

"Gürcistan'ın toprak bütünlüğü Türkiye için son derece önemlidir"

Sinan Oğan ise konuşmasında, ana vatanlarından 80 yıl önce sürgün edilen Ahıska Türklerinin bugüne kadar hak mücadelesini sürdüren bir toplum olduğunu dile getirdi.

Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönebilmesinin Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilere önemli katkılar sağlayacağına dikkati çeken Oğan, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğü Türkiye için son derece önemlidir." dedi.

Ahıskalıların Gürcistan'a dönüş sürecine yardım sağlanmanın önemini vurgulayan Oğan, "Ahıska Türklerinin mutlu olması Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik müttefikliğini daha da derinleştirecek." şeklinde konuştu.

Anma programı için Tiflis'e gelen Ahıska Türkleri, gelecek günlerde Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesine giderek atalarının sürgün edilmeden önce yaşadığı bölgeleri ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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