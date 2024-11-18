Ahıska Türklerinin Sorunları Ele Alındı: 2. Uluslararası Sempozyum Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu" düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında konuşan Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya, Ahıska bölgesinin Türkiye için uzak bir coğrafya olmadığını belirtti.

Türk dünyasının artık Türk Devletleri Teşkilatıyla anıldığını ifade eden Sarıkaya, teşkilatın üyesi devletlerin bağımsız devletlerden oluştuğunu ancak bağımsız olmayan ve başka devletlerin bayrağı altında yaşayan milyonlarca Türk'ün bulunduğunu dile getirdi.

Sarıkaya, Ahıska Türklerinin bunların içinde kendine özgü bir yere sahip toplum olduğunu ve Gürcistan'ın Ahıskalı Türklerin vatana dönüşüyle ilgili birinci dereceden sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar da Ahıska Türklerinin sürekli sürgüne uğradığını anlattı.

"Bizi yurdumuzdan, topraklarımızdan, evimizden ayırdılar"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ise Ahıska Türklerinin 9 farklı ülkede olmalarına rağmen bütün hayatlarını iç içe yaşadıklarını, dillerini, dinlerini, örf ve adetlerini koruduklarını vurguladı.

Kassanov, "Bize yapılan çok farklı oldu. Bizi yurdumuzdan, topraklarımızdan, evimizden ayırdılar ve bin yıldan daha uzun olan yurdumuzu boşalttılar. Oraya Gürcü soyundan, başka bölgelerden insanlar getirdiler. Gerçekten bugün Allah'a çok şükür o devletlerde yaşayan kurumlardan, bakanlıklardan, valiliklerden hiçbir zaman destek, iş beklemedik." diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa da ülke olarak Ahıska konusuna her zaman titizlikle yaklaştıklarına işaret etti.

Türk devletlerinin ortak bir alfabe gibi Türk topluluklarıyla ilgili ortak strateji oluşturmaya karar vermesi gerektiğini dile getiren Mustafa, Ahıska Türkleriyle ilgili kararların parlamentolarda değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise yarım milyondan fazla nüfusuyla 9 ülkede yaşayan Ahıskalı Türklerin kimliklerini ve kültürlerini koruma mücadelesi verirken vatan hasretiyle dolu yaşam sürdüğünü söyledi.

Bu mücadelenin yalnızca tarihsel değil bugün de devam eden bir insan hakları meselesi olduğuna dikkati çeken Koçoğlu, "Bizler uluslararası toplumda, platformlarda bu konuda farkındalık yapacak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyuma geçildi.