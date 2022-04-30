Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Tekirdağ'a geldi
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Tekirdağ'a geldi.
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Tekirdağ'a geldi.
Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 69 Ahıska Türkü, Tekirdağ'a getirilerek Muratlı ilçesindeki eski Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonuna yerleştirildi.
Burada, İl Göç İdaresi personeli tarafından karşılanan Ahıska Türklerinin ihtiyaçları giderildi.
AA / Mesut Karaduman - Güncel