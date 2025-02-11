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Ahırkapı'da Gemiden Kaynaklı Deniz Kirliliğine Müdahale

Ahırkapı'da Gemiden Kaynaklı Deniz Kirliliğine Müdahale
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Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan 'Jag' isimli gemideki yakıt sızıntısına karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri deniz yüzeyine müdahale etti ve temizleme çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine müdahale edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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