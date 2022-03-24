Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin emniyetli şekilde Yenikapı'ya yanaştırıldığı bildirildi.
Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin emniyetli şekilde Yenikapı'ya yanaştırıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel