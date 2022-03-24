Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı

Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin emniyetli şekilde Yenikapı'ya yanaştırıldığı bildirildi.

Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin emniyetli şekilde Yenikapı'ya yanaştırıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Yenikapı, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title