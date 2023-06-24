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Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahırkapı açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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