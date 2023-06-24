Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahırkapı açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.