Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahırkapı açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel