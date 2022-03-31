Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan yük gemisine müdahale ediliyor - Haberler

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Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan yük gemisine müdahale ediliyor

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan yük gemisine müdahale ediliyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemiye müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemiye müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Haydarpaşa'dan Libya'ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki ALRAQEEM isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa, Libya, Gemi, Güncel, Haberler

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