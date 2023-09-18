Ahırkapı açıklarında iki geminin çarpıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Ahırkapı açıklarında, kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ahırkapı Demir Bölgesi'nde dün "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisi çarpıştı.

İki geminin çarpıştığı anlar, bir teknede bulunan personel tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin tespit edilmediği bildirildi.