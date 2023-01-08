Ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş öldü Güncel Haberler ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş öldü. ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş öldü. Bugün sabaha karşı ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Pazar Mahallesi'nde Rıdvan Karagöz'e ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvan öldü. Yangın sonrası Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kızılcahamam Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.