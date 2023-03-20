AHIRA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU JANDARMA BULDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ahıra saklanan 2 kilo 124 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manavgat'ta uyuşturucu ticaretini önlemek ve özellikle gençleri uyuşturucu madde alışkanlığından uzak tutmak amacıyla cumhuriyet başsavcılığı tarafından verilen talimatın ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar kapsamında geçen cuma günü Manavgat ve Alanya'da gerçekleştirilen 2 ayrı baskında; 10 kilo 200 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan K.P. tutuklandı, İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araştırmasını sürdüren jandarma ekipleri, operasyon yapılan ve arama gerçekleştirilen Manavgat'ın Çayyazı Mahallesi'ndeki ahıra önceki operasyonda adli kontrolle bırakılan İ.M.'nin yanı sıra K.P. ve P.H.K. tarafından yeniden uyuşturucu madde saklandığını tespit etti. Önceki gün gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve ahırda özel eğitimli narkotik köpeği Bayır'ın da katılımıyla yapılan aramada 2 kilogram 124 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan İ.M., K.P. ve P.H.K. sulh ceza hakimi tarafından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı. (DHA)