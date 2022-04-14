Ahır değil, Kocaeli sahili

Kocaeli'de sorumsuzlar tarafından Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi körfeze kadar ulaştı. Dere güzergahında bulunan tesisler mercek altına alınırken, sahilden 360 ton hayan gübresi çıkartıldı.

Gölcük ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliğinden Beyoğlu Deresi'ne tonlarca gübre bırakıldı. Beyoğlu Deresi'ne atılan tonlarca hayvan gübresi Kavaklı Sahili'ne vurdu. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı. İş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu. Sahilden, her biri 12 ton kapasiteye sahip 30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldığı öğrenildi.

Hayvan dışkılarını Beyoğlu Deresi'ne bırakan, dere güzergahında bulunan ve çevrenin kirlenmesine sebep olan işletmeler mercek altına alındı.

(Cihan Atik - Adil Özdemir/ İHA)