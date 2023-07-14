Ahir dağında orman yangını

Ekipler müdahaleye başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bulunan Ahir dağında orman yangını çıktı, bölgeye sevk edilen ekipler müdahaleye başladı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi sınırlarında Ahir dağında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye hem itfaiye hem de Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözlü ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahale etmeye başladığı bildirildi.