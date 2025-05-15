Ahır Çökmesi: 19 İnekten 3'ü Hayatını Kaybetti
Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak ve kar yağışı nedeniyle çöken ahırda mahsur kalan 19 inekten 16'sı kurtarılırken, 3'ü öldü. Olay, köylülerin acil çağrısıyla fark edildi.
ARDAHAN'ın Göle ilçesinde çöken ahırda mahsur kalan 19 inekten 3'ü öldü, diğerleri kurtarıldı.
Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde sağanak ve kar yağışı nedeniyle Nurettin Ateş'e ait ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 19 inek mahsur kaldı. Köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 19 inekten 16'sı kurtarılırken, 3'ü öldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel