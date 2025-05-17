Ahilik Kültürünün Öncüsü Mustafa Karagüllü, 7. Yılında Anıldı

Ahilik kültürünü tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında konferanslar veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, vefatının 7. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Kentte "Ahi Baba" olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 7 yılın geçmesine rağmen Mustafa Karagüllü'yü halen kendileriyle beraber gibi hissettiklerini söyledi.

Karagüllü'nün Ahilik ve Kırşehir için emek sarf ettiğini ifade eden Öztürk, "Biz ondan aldığımız feyzle 81 ilin birlik başkanı ve federasyonuyla elimizden geldiğince Ahiliği anlatıyoruz. Türkiye'nin başkenti Ankara, Ahiliğin başkenti de Kırşehir'dir. Bunları 'Ahi Baba' ile yaptık. O, Kırşehir ve Türkiye için bir ekoldür. Allah nur içinde yatırsın, Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Her yıl anacağız. Ahiliğe geleceğimiz, çocuklarımız ve Kırşehir için sahip çıkmamız lazım. Ahilik bizim için çok önemlidir." diye konuştu.

Mustafa Karagüllü'nün eşi İsmet Karagüllü de "Bir insanın eşine bırakabileceği en büyük miras, vefatının 7. yılında bile insanların buraya gelmesidir, sevilmesidir. Tüm gelenlere teşekkür ediyorum, nice beraberlikler diliyorum." dedi.

Anma programının ardından katılımcılara Ahi helvası ikram edildi.

Ahiliğin başkenti olarak bilinen Kırşehir'de, yaklaşık 35 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunan Mustafa Karagüllü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamıştı.