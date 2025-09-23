Ahilik Haftası'nda 'Şet Kuşanma' Töreni Gerçekleştirildi

Konya'da Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende bir gencin kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şet kuşanma" merasimi gerçekleştirildi.

Programlar kapsamında protokol üyeleri ve esnafın da içinde bulunduğu kalabalık, Alaaddin Bulvarı'ndan Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Tarihi Bedesten Çarşısı'na yürüdü.

Konya Valisi İbrahim Akın, Kapu Camisi Meydanı'nda düzenlenen programda, Ahilik Haftası'nı kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Selçuklu döneminde ticaret, üretim ve iktisadi hayatın ahilik teşkilatıyla nizama kavuştuğunu anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Osmanlı döneminde de esnaf ve sanatkarlarımız, aynı ilkelerle medeniyetimizin omurgasını teşkil etmiştir. Ahilik, yalnızca bir meslek örgütlenmesi değil, ticareti ve ahlakı içine alan bir hayat nizamıdır. Ahiler çıraktan kalfaya, kalfadan ustaya uzanan bu yolculukta el maharetiyle birlikte gönül terbiyesi de kazandırmışlardır. Dükkanları birer mektebe, çarşıları birer ahlak ocağına dönüştürmüş, ticarette dürüstlüğü, üretimde kaliteyi, toplumda ise merhamet ve dayanışmayı şiar edinmiştir."

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da ahiliğin ahlak, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve paylaşmanın adı olduğunu dile getirdi.

Toplumun huzuru, ticaretin bereketi ve kardeşliğin devamı için ahilik değerlerinin önemine işaret eden Karabacak, "Ahilikten aldığımız bu ilhamla bugün de iş hayatımızda, komşuluk ilişkilerimizde ve sosyal yaşamımızda doğruluğu, adaleti ve yardımlaşmayı yaşatmak zorundayız. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras bu kadim değerlerdir. Ahilik yüzyıllar boyunca Anadolu'nun kalbinde çarpan, sanatla ahlakı, ticaretle adaleti, ekmekle paylaşmayı aynı potada eriten kutlu bir gelenektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, çırak olarak ustasının yanında yetişen bir gencin, kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şet kuşanma" töreni yapıldı.

Daha sonra ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, merkez ilçe belediye başkanları, oda başkanları, esnaf ve çok sayıda kişi katıldı.