Ahilik Haftası Kutlamaları Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Coşkuyla Gerçekleşti

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te "Ahilik Haftası" dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi.

Gaziantep'te Kalealtı Meydanı'nda toplanan esnaf ve kutlama komitesi, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma ve şet kuşatma töreni düzenlendi. Törende ilin ahisi, kalfası ve çırağına plaketleri takdim edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konuşmasında ahilik kurallarının yüzyıllardır geleneklerden süzülerek esnaftan esnafa aktarıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ahilik geleneklerinin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan da Ahi Evran-ı Veli'nin Anadolu'da kurduğu bu sistemin yüzyıllardır varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Törene, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, esnaf ve protokol üyeleri katıldı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Sadullah Büyükköşker, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk ile oda başkanları katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, tarihi çarşılarda esnafı ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladı.

Bakay, hafta boyunca kentte düzenlenecek etkinliklere esnafı davet etti.