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Ahilik Haftası Kapsamında Mevlit Programları Yapıldı

Ahilik Haftası Kapsamında Mevlit Programları Yapıldı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen mevlit programlarında hayatını kaybeden esnaflar için dua edildi. Ticaret İl Müdürü, Ahilik kültürünün yaşatılması gerektiğini vurguladı ve katılımcılara ahi pilavı ikram edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ahilik Haftası kapsamında mevlit okutuldu.

Edirne'de Üç Şerefeli Camisi'nde gerçekleştirilen programda, cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, hayatını kaybeden esnaflar için dua edildi.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, programın ardından, Ahilik kültürünün her daim yaşatılması gerektiğini belirtti.

Hayatını kaybeden esnaflara Allah'tan rahmet dileyen Altun, mesleğini icra eden esnaf ve sanatkarlara da bol kazanç dileyerek Ahilik Haftası'nı kutladı.

Programın ardından katılımcılara ahi pilavı ve ayran ikram edildi.

Kırklareli'nde de Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, mevlit okunarak dualar edildi.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker ile oda temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Cuma namazının ardından Ahmet Cevdet Paşa Parkı'nda pilav ve ayran ikram edildi.

Tekirdağ da Orta Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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