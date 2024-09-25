Ahilik Haftası Dolayısıyla İrfan Çelik'ten Mesaj

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Ahilik ve Kültürü Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajda, kardeşlik ve dayanışmanın köklü mirasıyla şekillenen ahiliğin asırlardır yollarını aydınlattığını belirtti.

Ahiliğin, dürüstlük ve ahlakın yol göstericisi olduğunu kaydeden Çelik, "Bu değeri yaşatan tüm esnaf, sanatkar ve tüccarlarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Çelik, hafta boyunca esnaf ziyaretleri yapacaklarını bildirdi.