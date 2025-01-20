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Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 11. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 11. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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Çankırı'da Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut başkan Necati Taş, dernek başkanlığına yeniden seçildi ve gençlerin kültürün yaşatılmasındaki önemine vurgu yaptı.

Çankırı'da Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Belediye İş Merkezi'ndeki Yaran Evi'nde gerçekleştirilen programda tek liste ile seçime giren mevcut başkan Necati Taş, yeniden Çankırı'da Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı seçildi.

Taş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, yaran kültürünün yaşatılması için yapılan çalışmaları anlattı.

Tüm konuda kendilerine destek olan dernek üyelerine ve Çankırı halkına teşekkür eden Taş, "Gençler bu kültürün yaşatılmasında büyük önem arz ediyor. Derneğin tüm imkanları ile gençlerin yanındadır." dedi.

Yaran kültürünün yaşatılmasında dernek olarak her zaman ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Taş, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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