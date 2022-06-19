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Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 1541 genç misafir edildi

AA - Serkan Güner - Güncel
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Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 1541 genç misafir edildi

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda düzenlenen yerel ilkbahar kamplarında 11 dönem boyunca 1541 gencin misafir edildiği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda düzenlenen yerel ilkbahar kamplarında 11 dönem boyunca 1541 gencin misafir edildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan 1541 gencin "YKS", "Ramazan" ve "Gönüllülük" temalı kamplarda geleneksel ve olimpiyat okçuluğu, futbol, voleybol, basketbol, sokak oyunları, iletişim becerileri, el sanatları, ebru, dağ bisikleti gibi birçok aktiviteden faydalandıkları belirtildi.

Açıklamada, gençlik kampında katılımcı gençlere "Ahilik" felsefesi öğretilirken, milli manevi değerler, vatan ve millet sevgisi, yakın dönem tarihi, etik ve insani değerler, kişisel gelişim, Türk halk müziği, kariyer planlaması ve diksiyon eğitimleri verildiği de kaydedildi.

18-19 Haziran'dan itibaren ise 6'şar günlük 14 dönem sürecek ulusal kamplar ile Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 81 ilden 6 binden fazla gencin kamp yapacağı vurgulanan açıklamada, gençlerin, sportif ve kültürel etkinliklerle eğlenerek öğreneceği, yeni arkadaşlıklar edinip sosyalleşecekleri ifade edildi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Ahi Evran Kırşehir gençlik Güncel Haberler

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