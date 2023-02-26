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Ahbap'ın Kızılay'dan Satın Aldığı Çadırları Anka Görüntüledi... Ahbap, Çadırları Kurup Afad'a Devretmiş

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ANKA Haber Ajansı, AHBAP Derneği'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'dan satın aldığı çadırları Hatay'da görüntüledi. AHBAP'ın, bu çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü AFAD'a devrettiği öğrenildi.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FURKAN ERDEM
ANKA Haber Ajansı, AHBAP Derneği'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'dan satın aldığı çadırları Hatay'da görüntüledi. AHBAP'ın, bu çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü Afad'a devrettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kızılay'ın elinde yeterli çadır olmaması tartışma konusu olurken sanatçı Haluk Levent'in kurduğu AHBAP'ın çalışmaları dikkatlerden kaçmamıştı. Tartışmaların odağındaki Kızılay'ın, AHBAP ve Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) çadır sattığı ortaya çıkmıştı.
ANKA Haber Ajansı, Kızılay'ın AHBAP'a sattığı çadırları Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da görüntüledi. AHBAP'ın çadırlarında herhangi bir logo yer almazken çocukların bu çadırların üzerine resim çizdiği görüldü.
AHBAP çadırlarının hemen yanına kurulan DSİ logolu çadırların altında ise "DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Trabzonlu iş adamlarının katkılarıyla yapılmıştır" yazması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre; AHBAP, Kızılay'dan satın aldığı çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü AFAD'a devretti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Kızılay Hatay AFAD Güncel Haberler

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