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Ahbap Derneği tarafından düzenlenen İlham Atölyesi projesi Gölbaşı'nda başladı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ahbap Derneği tarafından düzenlenen 'İlham Atölyesi' projesi, depremden etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla başladı. Proje kapsamında öğrencilere sanatla psikososyal destek sağlanacak ve yapılan eserlerin geliri deprem bölgesindeki okulların yapımında kullanılacak.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ahbap Derneğince "İlham atölyesi" projesi öğrencilerle buluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde eğitime destek verilmesi amacıyla planlanan projenin ilk etabı Gölbaşı Fen Lisesi'nde başladı.

Proje kapsamında sınava girecek depremzede öğrencilerin üzerindeki travmatik etkileri hafifletmek ve öğrencilere ilham verilmesi amaçlanıyor.

Eğitmenlerin katıldığı etkinlikte üniversite sınavına hazırlık döneminde olan öğrencilerin depremin travmatik etkilerinden sanatla uzaklaşmaları için psikososyal destek görüşmeleri yapılacak.

Proje koordinatörü Tuğba Serbest Bıçak, yaptığı açıklamada, depremi yaşayan öğrencilerin sınav döneminde daha çok stres yaşadığını gözlemlediklerini söyledi.

Etkinliğin öğrenciler üzerindeki önemini anlatan Bıçak, "Sanatın terapötik etkisinden faydalanarak öğrencilerin stresini azaltırken onların ürettiği ürünlerle deprem bölgesindeki diğer öğrencilere inşa edilen okullara katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Öte yandan, öğrenciler tarafından yapılan eserler İstanbul'da düzenlenecek olan sergide satılarak elde edilen gelirleri ise deprem bölgesinde inşa edilen okulların yapımında kullanılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Gölbaşı Deprem Ahbap Sanat Eğitim Güncel Haberler

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