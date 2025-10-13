Haberler

Ağustosta Tarihi Cari Fazla: 5,5 Milyar Dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayında 5,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğini açıkladı. Bu durum, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını azaltma potansiyeli taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğini belirterek, "Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ödemeler dengesindeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, böylece yıllık cari açığın 18,3 milyar dolara gerilediğini, Mayıs 2023'e göre iyileşmenin 37,6 milyar dolar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim Haziran 2023'te milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
