Ağustos'tan Bu Yana Ukrayna'nın Çatışmalardan Etkilenen Bölgelerinden 118.000 Kişi Tahliye Edildi

KİEV, 11 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna'da hükümet basın servisinin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ağustos 2022'den bu yana Ukrayna'nın çatışmalardan etkilenen bölgelerinden yaklaşık 118.000 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

KİEV, 11 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna'da hükümet basın servisinin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ağustos 2022'den bu yana Ukrayna'nın çatışmalardan etkilenen bölgelerinden yaklaşık 118.000 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Özellikle ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinden yaklaşık 70.000 kişi zorunlu tahliye kapsamında ülke içindeki daha güvenli bölgelere taşındı.

Bunların arasında yaklaşık 8.000 çocuk ve hareket kabiliyeti kısıtlı 3.000'den fazla kişi bulunuyor.

Ayrıca, doğudaki Harkov bölgesinden yaklaşık 25.000 kişi tahliye edilirken güneydeki Herson bölgesinden de 23.000 kişi ayrıldı.

Geçtiğimiz ay Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, tahminen 7 milyon Ukraynalının Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle ülke içinde yerinden edildiğini ve bu insanların yaklaşık 4,8 milyonunun devlet kurumlarında ülke içinde yerinden edilmiş kişiler şeklinde resmi olarak kaydedildiğini söylemişti.