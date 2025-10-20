Haberler

Ağustos'ta Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 34,09 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayında tarımsal girdi fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 34,09, aylık bazda ise yüzde 1,3 oranında arttığını açıkladı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde belirgin artışlar yaşanırken, bazı alt gruplarda azalışlar da görüldü.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 34,09, aylık bazda yüzde 1,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,94 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,55 artış gerçekleşirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,18 azalış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 35,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 28,51 arttı.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ağustosta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,41 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 18,98 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 59,79 ile veteriner harcamaları, yüzde 53,01 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük ve 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Ağustosta bir önceki aya göre, azalış gerçekleşen alt gruplar yüzde 0,45 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 0,37 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 3,94 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 3,01 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
