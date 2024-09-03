Ağustos Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 2,47 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 51,97 oldu.

TÜİK, Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 2,47 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 51,97 oldu.

(SÜRECEK)