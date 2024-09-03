Ağustos Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 2,47 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,47 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97 olarak gerçekleşti.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 51,97 oldu.
TÜİK, Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 2,47 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 51,97 oldu.
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