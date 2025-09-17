Ağustos Ayında Taşıt Trafiği Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında 215 bin 130 taşıt trafiğe kaydedildi. Böylece ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 828 bin 821'e yükseldi.

TÜİK, 2025'in ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1'ini otomobil, yüzde 43,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini kamyonet, yüzde 1,5'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 18,5, minibüste yüzde 13,4 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 64,2, kamyonette yüzde 38,4, motosiklette yüzde 17,1, kamyonda yüzde 13,8, otomobilde yüzde 10,7 ve traktörde yüzde 4,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 32 milyon 828 bin 821 oldu

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, otomobilde yüzde 43,5 arttı, traktörde yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 32,1, otobüste yüzde 25,2, motosiklette yüzde 18,3, kamyonda yüzde 11,4, kamyonette yüzde 1,9 ve minibüste yüzde 1,3 azaldı.

Verilere göre, ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 20,9'unu motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7,0'ını traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 985 bin 244 adet taşıtın devri yapıldı

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,0'ını otomobil, yüzde 14,1'ini kamyonet, yüzde 12,1'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,7'si Renault, yüzde 7,4'ü Fiat, yüzde 6,7'si Volkswagen, yüzde 6,5'i Hyundai, yüzde 6,3'ü Toyota, yüzde 5,2'si BYD, yüzde 4,4'ü Citroen, yüzde 4,3'ü Peugeot, yüzde 4,1'i Opel, yüzde 3,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,7'si Ford, yüzde 2,7'si Dacia, yüzde 2,6'sı Chery, yüzde 2,3'ü BMW, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 1,9'u Honda, yüzde 1,9'u Kia, yüzde 1,8'i Nissan, yüzde 1,2'si Volvo ve yüzde 16,1'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 562 bin 342 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,7 azalarak 1 milyon 562 bin 342 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 72,4 artarak 33 bin 837 adete çıktı. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 528 bin 505 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,4'ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 adet otomobilin yüzde 45,4'ü benzin, yüzde 26,8'i hibrit, yüzde 17,6'sı elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 1,0'ı LPG yakıtlı olarak belirlendi. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 944 bin 312 adet otomobilin ise yüzde 33,1'i dizel, yüzde 30,7'si LPG, yüzde 30,7'si benzin, yüzde 3,4'ü hibrit ve yüzde 1,8'i elektrikli, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 adet otomobilin yüzde 29,3'ü 1300 ve altı, yüzde 23,6'sı 1401-1500, yüzde 10,8'i 1501-1600, yüzde 10,2'si 1301-1400, yüzde 8,1'i 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 adet otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,4'ü beyaz, yüzde 13,9'u siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,4'ü yeşil, yüzde 3,9'u kırmızı, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli.