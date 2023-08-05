Ağustos ayında sağanak yağış etkili oldu Erzurum'da etkili olan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Ağustos ayında sağanak yağış etkili oldu

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan yağışlı hava akşam saatlerinde sağanak şeklinde etkisini artırdı. Araç ve yaya trafiğinin durma noktasına geldiği kentte cadde ve sokaklar adeta gölete dönüştü.