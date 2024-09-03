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Ağustos Ayında Enflasyon Yüzde 51,97 Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık 2,47 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 51,97 oldu. Ağustos ayında en yüksek artış eğitimde yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 2,47 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 51,97 oldu. Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,34 ile eğitim oldu.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu.

En yüksek artış eğitimde

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,34 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 50,87, aylık yüzde 2,88 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,79 olarak gerçekleşti.

(SON)

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Güncel

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