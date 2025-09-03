Haberler

Ağustos Ayında Dış Ticarette Olumlu Gelişmeler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayında altın ve enerji hariç ihracatın yıllık yüzde 1,2 arttığını; dış ticaret açığının ise 87,5 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması olumlu bir konjonktür sağlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ve enerji hariç ihracatın ağustosta yıllık yüzde 1,2 arttığını belirterek, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Geçen ay yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.