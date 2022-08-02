AGÜ tarafından Uzunyayla Kırsal Çalıştayı düzenlendi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Bölümü tarafından Almanya'nın RWTH Aachen Üniversitesi ile Uzunyayla Kırsal Çalıştayı düzenlendi.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri şehir merkezi, Talas, Ağırnas teknik gezileriyle başlayan çalıştay, Uzunyayla bölgesinde bulunan Çerkez köylerinin saha çalışmalarıyla devam etti.

Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Buket Metin, Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Kevseroğlu ve Öğretim Görevlisi Bahar Elagöz Timur yürütücülüğünde koordine edilen çalıştay, 25 yüksek lisans ve mezun öğrenciler ile gerçekleştirildi.

Saha çalışmaları sırasında öğrenciler, bölgenin kültürel peyzaj değerlerini yerinde inceledi.

Köylerde yaşayanlardan göç hikayelerini dinleyen öğrenciler, Sacayağı ve Örenşehir köylerinde mimari olarak detaylı incelemelerde bulunup, eski bir evi belgeleyerek, analiz yaptı.

Bir hafta süren çalıştayda sahada elde edilen veriler dijital ortama aktarılarak seyahat günlüğü elde edildi ve poster sunumları ile çalıştay sona erdi.