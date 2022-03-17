AGÜ ile Göreme Belediyesi arasında iş birliği protokolü - Haberler

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AGÜ ile Göreme Belediyesi arasında iş birliği protokolü

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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AGÜ ile Göreme Belediyesi arasında iş birliği protokolü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Göreme Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Göreme Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette imzalanan protokolle eğitim, bilim, sanat, kültür, sağlık, spor ve araştırmaya dayalı proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde çalışma yürütülecek.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Abdullah Gül Üniversitesi, Ömer Eren, Güncel, Haberler

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