Kayseri'den kısa kısa

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Times 2022 Dünya Üniversiteler Toplumsal Etki Sıralaması'nda ilk 300'de yer aldı.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları göz önüne alınarak yapılan ve 106 ülkeden 1406 üniversitenin yer aldığı 2022 yılı dünya sıralamasında en başarılı üniversitelerinden biri oldu.

Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education'ın 2022 Toplumsal Etki Sıralaması'nda dünya üniversiteleri arasında ilk 300'e giren AGÜ, ayrıca "nitelikli eğitim" kategorisinde dünya sıralamasında 29'uncu olarak listelendi.

Türkiye'den AGÜ ile birlikte İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Yıldız Teknik ve Sakarya üniversiteleri olmak üzere sadece 7 üniversite ilk 300'e girerken, ilk 400'e ise Özyeğin ve Erciyes üniversiteleri girdi.

Büyükşehir Belediyesi personeline yerel destek ekipleri eğitimi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı işbirliği ile belediye personeline yerel destek ekipleri eğitimi veriliyor.

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda başlayan eğitimlerde, uzmanlar eşliğinde etik değerler, afet farkındalık eğitimi, tahliye tatbikatı, gönüllülük sistemi tanıtımı, AFAD acil uygulama tanıtımı, 112 tanıtımı ve çadır kurulumu eğitimi veriliyor.

Dört gün sürecek programda 115 personele eğitim verilecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar sergi açılışına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli çocukların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye katılan Çolakbayrakdar, birbirinden özel eserlerden dolayı çocukları tebrik etti.