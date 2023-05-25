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AGSYD Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu yapıldı

AGSYD Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu yapıldı

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Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan'da gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilançolar okunarak oy birliği ile ibra edildi.

Bütçe görüşmelerinin ardından tek liste ile girilen genel kurulda aday olan mevcut başkan Mehmet Fatih Kaymaz, dernek üyelerine yeni dönem için yapılacakları aktardı.

AGSYD'ye bugüne kadar büyük katkılar sağlandığını kaydeden Kaymaz, dernek olarak asıl amaçlarının üyelerinin mesleki eğitimlerinin sağlanarak sevgi ve dayanışma bağlarının artırılması, spor gazetecilerinin meslekleriyle ilgili sosyal-kültürel hak ve çıkarlarının korunması, geliştirilmesi ve spor yapma gereksinimlerinin karşılanması olduğunun vurguladı.

AGSYD'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda yönetim kurulu listesinde Mehmet Fatih Kaymaz, Hüseyin Göktaş, Murat Turp, Memduh Borazan ve Naci Gültekin Şeker yer aldı.

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Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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