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Ağrılı Üniversite Öğrencisi Tek Kişilik Gazze Protestosu Düzenledi

Ağrılı Üniversite Öğrencisi Tek Kişilik Gazze Protestosu Düzenledi
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Ağrı'da üniversite öğrencisi Havva Kuray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Gazze İçin Susma' pankartı açarak tek kişilik bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

AĞRI'da üniversite öğrencisi Havva Kuray (20), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Gazze İçin Susma' pankartı açıp, tek kişilik protesto eylemi gerçekleştirdi.

Havva Kuray, Ağrı Millet Bahçesi'ndeki 'Seviyorum Ağrı' yazısı önünde 'Gazze İçin Susma' ve 'Ayağa Kalk! Çünkü Allah Zelil Bir Halde Yaşamandan Razı olmaz' pankartları açarak protesto eylemi yaptı. Tek başına eylemi çevredekiler tarafından da dikkat çeken Kuray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmamak adına bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kuray, "İsrail ateşine bir damla su olmak, milyonlarca Müslüman için bir ses, bu savaşta bir uyarı olmak istedim. Bu yüzden tek başıma da olsa protesto kararı aldım" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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