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Ağrı yeniden beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı yeniden beyaza büründü Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.

AĞRI (İHA) - Ağrı yeniden beyaza büründü

AĞRI - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.

Kış mevsiminin etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, kent ilkbahar ayında yeniden beyaz örtüye bürünerek kara kışı aratmadı. Kar nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, evler kar altında kaldı.

Kar yağışıyla birlikte 362 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Ağrı yeniden beyaza büründü

Ağrı yeniden beyaza büründü

Ağrı yeniden beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

İlkbahar, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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