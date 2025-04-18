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Ağrı Yazıcı Barajı'nda Muazzam Gün Doğumu

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Ağrı'daki Yazıcı Barajı, sabah saatlerinde doğanın eşsiz güzelliklerini sergileyerek ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar sundu. Güneşin doğuşuyla birlikte suya yansıyan renkler, görsel bir şölen oluşturdu.

Ağrı Yazıcı Barajı'nda gün doğumu görsel şölen sundu

AĞRI - Ağrı'da bulunan Yazıcı Barajı'nda güneşin doğuşuyla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu. Sabahın ilk saatlerinde göl yüzeyine yansıyan güneş ışınları, izleyenlere görsel şölen sundu.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alan Yazıcı Barajı, günün ilk ışıklarıyla birlikte doğa ile baş başa kalmak isteyenler için etkileyici bir atmosfer oluşturdu. Güneşin yavaş yavaş yükselmesiyle birlikte gökyüzünde beliren kızıl ve turuncu tonlar, suya yansıyarak seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.

Sessizliğin ve doğanın iç içe geçtiği baraj çevresi, özellikle gün doğumu saatlerinde göz alıcı bir güzelliğe bürünüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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