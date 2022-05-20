AĞRI'YA KIŞ GERİ GELDİ - Haberler

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AĞRI'YA KIŞ GERİ GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AĞRI'YA KIŞ GERİ GELDİ

AĞRI'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü.

AĞRI'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Diyadin ilçesinindeki bazı köyler kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Ağrı'da etkili olan soğuk ve yağmurlu hava kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı'nın 1925 metre rakımlı Diyadin ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin özellikle yüksek bölgelerindeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı. Rahmankulu, Taşkesen, Hacıhalit, Yolcupınar köylerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meraya götürülen küçükbaş hayvan sürüleri geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarında yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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